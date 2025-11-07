weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Osterburg
    4. >

  4. Erneuerbare Energien im Landkreis Stendal: Windräder im Stadtwald - Investor stellt Seehausen immense Pachteinnahmen in Aussicht

Erneuerbare Energien im Landkreis Stendal Windräder im Stadtwald - Investor stellt Seehausen immense Pachteinnahmen in Aussicht

Der Stadtrat Seehausen steht vor einer Grundsatzentscheidung. Investoren möchten Windräder im kommunalen Wald errichten. Volksstimme zeigt, wo.

Von Karina Hoppe 07.11.2025, 15:27
Die Stadt Seehausen (Altmark) liebäugelt mit Windrädern in ihrem Wald. Aktuell werden Anlagen mit rund 250 Metern Gesamthöhe gebaut.
Die Stadt Seehausen (Altmark) liebäugelt mit Windrädern in ihrem Wald. Aktuell werden Anlagen mit rund 250 Metern Gesamthöhe gebaut. Symbolbild: dpa

Seehausen. - Für Sonnabend wird zu einer gemeinsamen Baumpflanzaktion in den Stadtwald Seehausen eingeladen. Am Montag, 10. November, befasst sich der Wirtschafts- und Tourismusausschuss des Stadtrats mit weitaus größeren Gewächsen. Es geht um die Grundsatzentscheidung, ob sich künftig Windräder im Stadtwald Seehausen drehen sollen.