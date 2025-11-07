Der Stadtrat Seehausen steht vor einer Grundsatzentscheidung. Investoren möchten Windräder im kommunalen Wald errichten. Volksstimme zeigt, wo.

Windräder im Stadtwald - Investor stellt Seehausen immense Pachteinnahmen in Aussicht

Die Stadt Seehausen (Altmark) liebäugelt mit Windrädern in ihrem Wald. Aktuell werden Anlagen mit rund 250 Metern Gesamthöhe gebaut.

Seehausen. - Für Sonnabend wird zu einer gemeinsamen Baumpflanzaktion in den Stadtwald Seehausen eingeladen. Am Montag, 10. November, befasst sich der Wirtschafts- und Tourismusausschuss des Stadtrats mit weitaus größeren Gewächsen. Es geht um die Grundsatzentscheidung, ob sich künftig Windräder im Stadtwald Seehausen drehen sollen.