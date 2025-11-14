Genug ist genug: In und nahe der Gemeinde Hohenberg-Krusemark drehen sich 80 bis 100 Windräder. Die Ratsmitglieder ziehen nun alle Register, damit es nicht noch mehr werden.

Kommune im Kampfmodus - eine Gemeinde in der Altmark wehrt sich gegen weitere Windräder

Windräder bei Groß Ellingen in der Gemeinde Hohenberg-Krusemark, Landkreis Stendal: Das Unternehmen RWE möchte weitere seiner Anlagen am Dorfrand repowern und dabei fast 500 Meter an die Häuser gehen.

Hohenberg-Krusemark. - Die „wpd onshore GmbH Leipzig“ hat ihre Pläne vorgetragen, aber auf fruchtbaren Boden fielen sie in der Gemeinde Hohenberg-Krusemark nicht. Das Unternehmen, das zu einem weltweit agierenden Projektentwickler im Bereich der Erneuerbaren Energien gehört, wollte auf dem Acker zwischen Rosenhof und Osterholz in Elbnähe im Landkreis Stendal einen Windpark mit sechs Anlagen errichten.