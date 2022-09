Kreisel an der Seehäuser Zollbrücke in der Warteschleife

Ein Kreisverkehr soll das Straßendreieck an der Seehäuser Zollbrücke bis ins kommende Jahr ersetzt haben. Die Schnittstelle zwischen L 2 und künftiger L 38 ist schon viele Jahre in Planung. Baustart soll noch im Herbst sein.

Seehausen - In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses der Stadt Seehausen fragte der Vorsitzende des Gremiums, Willi Hamann, bei der Verbandsgemeinde unter anderem den aktuellen Stand bei der weiteren Sanierung der Kreisstraße in Richtung Geestgottberg und beim Bau des Kreisverkehrs an der Zollbrücke ab. Nach einem entsprechenden Bericht der Volksstimme Anfang August hat sich an der Straßenbaufront aber so viel nicht getan.