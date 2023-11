Kreismuseum in Osterburg bei Stendal droht Einsturz

Osterburg - Das Kreismuseum in Osterburg ist seit Donnerstag, 9. November, geschlossen. In einer ersten Pressemitteilung informiert der Landkreis Stendal: „Eine Begehung hat aufgezeigt, dass Sanierungsarbeiten am historischen Gebäude erforderlich sind.“

„Es gibt Probleme mit der Statik“, sagt Kreissprecher Stefan Rühling auf Nachfrage. Das Dach droht einzustürzen. Im Gewölbe gibt es ebenfalls Statikprobleme. Welchen Umfang die Arbeiten haben werden, sei noch nicht abzusehen. Am Freitag, 10. November, werden Mitarbeiter des Landkreises und Handwerker das Gebäude sichern und genauer untersuchen, was getan werden muss. Die derzeitige Sonderausstellung der Stipendiate des Kunsthofes Dahrenstedt muss vorzeitig enden.