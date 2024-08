Voltigierer aus dem Kreis Stendal repräsentieren Landesverband Sachsen-Anhalt bei den Deutschen Meisterschaften in Prussendorf.

Die Krumker Voltis um Charlotte Schumann und Pauline Diesing (Mitte) vertraten bei den Deutschen Meisterschaften der Voltigierer 2024 in Prussendorf das Land Sachsen-Anhalt.

Krumke/Prussendorf. - Der Deutsche Vizemeister der Jugend im Voltigieren heißt Amari Santamaria Diaz. Die Athletin trat sowohl für Sachsen-Anhalt als auch Mecklenburg-Vorpommern an. Es waren 15 Landesverbände mit 78 Pferden in Prussendorf am Start. Krumke präsentierte den Landesverband Sachsen-Anhalt. Ein Rückblick.