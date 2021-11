Landtagsabgeordneter aus Niedersachsen, Oliver Schatta (CDU), staunt über Schießstand Seehausen

Seehausen - „Damit hätte ich ja im Leben nicht gerechnet“, sagt Rüdiger Kloth, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Seehausen. Als er gerade auf Einladung der Schützengilde Seehausen zur KK (5,6 Millimeter) griff, traf er aus 50 Metern Entfernung alle zehn Kugeln ins Schwarze. „Und ich habe das letzte mal bei der NVA geschossen“, sagt Kloth. Seine Schussfestigkeit zu testen, war aber nicht erstes Anliegen des Besuchs auf dem Schießstand.

Stärkste Gilde im Landkreis

Der Verein hatte den niedersächsischem Landtagsabgeordneten Oliver Schatta (CDU) aus Braunschweig zu Gast. Das Seehäuser Gildemitglied Jörg Jegerlehner, ebenfalls wohnhaft in Braunschweig, hatte den Besuch eingefädelt. Und es sollte abseits des Schützenwesens auch um Kommunalpolitik gehen. So stieß Kloth gerne dazu. „Wir haben wirklich über alles Mögliche gesprochen, über ÖPNV, Klimawandel, Schulen, Lehrermangel, alles, was uns bewegt“, sagt Kloth, der den Austausch sehr genossen habe. Und aufmerkte, als der Gast aus Niedersachsen den Seehäuser Schießstand so sehr lobte. „Da haben unsere Vorgänger, allen voran sicher Ewald Duffe, damals wirklich etwas mit Weitsicht geschaffen.“ Rund 2 Millionen D-Mark wurden in den Platz investiert, erinnert sich der Vereinsvorsitzende Wolfgang Bendisch. Und das zahlt sich aus: Im Landkreis Stendal habe der Seehäuser Verein mit 155 die meisten Mitglieder. Und Neugierige sind nach Anmeldung unter Telefon 039386/798855 immer willkommen: donnerstags und freitags von 16 bis 19 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr.