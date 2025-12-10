Mehrere Kunden erheben Betrugsvorwürfe gegen die Baufirma „H&K Bauservice“ aus Magdeburg. Die Volksstimme hat mit den Betroffenen gesprochen. Auch das Unternehmen hat sich geäußert.

„Die haben uns abgezogen“ - Schwere Vorwürfe gegen Baufirma aus Magdeburg

Frank Ende aus der Nähe von Köthen wirft der Firma "H&K Bauservice" aus Magdeburg Betrug vor.

Magdeburg - Eine überdachte Terrasse und neues Pflaster – das wollten Frank Ende und seine Frau aus der Nähe von Köthen. Nun aber sitzen sie auf einem Schaden von gut 30.000 Euro. „Die haben uns abgezogen und immer wieder hingehalten“, sagt Frank Ende über die beauftragte Baufirma. Wie sich herausstellte, geht es weiteren Kunden des Magdeburger Unternehmens ähnlich.