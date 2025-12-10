Rückkehr in den Job Mit 70 Jahren: Mann aus Tangerhütte geht ein zweites Mal in Rente
Peter Rösecke kam aus dem Ruhestand zurück, um noch einmal die Wohnungsgenossenschaft Tangerhütte zu leiten. Mit einem guten Gefühl gibt er die Leitung jetzt mit 70 Jahren an Sven Reckstadt ab.
Tangerhütte. - Mit 70 geht der Tangerhütter Peter Rösecke jetzt zum zweiten Mal in Rente. Mit seinem Nachfolger – dem 46-jährigen Sven Reckstadt aus Tangermünde – weiß er sein Lebenswerk, die Wohnungsgenossenschaft Tangerhütte, in guten Händen.