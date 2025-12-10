weather spruehregen
  4. Rückkehr in den Job: Mit 70 Jahren: Mann aus Tangerhütte geht ein zweites Mal in Rente

Peter Rösecke kam aus dem Ruhestand zurück, um noch einmal die Wohnungsgenossenschaft Tangerhütte zu leiten. Mit einem guten Gefühl gibt er die Leitung jetzt mit 70 Jahren an Sven Reckstadt ab.

Von Birgit Schulze 10.12.2025, 19:00
Peter Rösecke (links) tritt mit 70 Jahren noch einmal in die zweite Reihe zurück. Mit Sven Reckstadt hat er einen Nachfolger für die Wohnungsgenossenschaft Tangerhütte gefunden, bei dem er sein Lebenswerk in guten Händen weiß. Foto: B. Schulze

Tangerhütte. - Mit 70 geht der Tangerhütter Peter Rösecke jetzt zum zweiten Mal in Rente. Mit seinem Nachfolger – dem 46-jährigen Sven Reckstadt aus Tangermünde – weiß er sein Lebenswerk, die Wohnungsgenossenschaft Tangerhütte, in guten Händen.