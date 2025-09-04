Die nächste Generation ist da: Sandy Maurer führt mit modernen Ideen eine Familientradition in Osterburg fort. Mit ihrer Tochter will sie dem Geschäft ihre eigene Handschrift geben. Heute ist Eröffnung.

Im neuen Geschäft von Sandy Maurer in Osterburg gibt es Mode für Frauen und Kinder.

Osterburg. - Seit Wochen und Monaten hat Sandy Maurer auf diesen Tag hingefiebert, am heutigen Donnerstag ist es endlich soweit: Gemeinsam mit ihrer Tochter Louisa Maurer eröffnet sie einen eigenen Modeladen, und zwar an einem Ort, der vielen Osterburgern noch in guter Erinnerung sein dürfte. Denn in dem Gebäude in der Bismarker Straße 1 leitete bis vor wenigen Monaten noch Sandy Maurers Schwiegermutter, Heiderose Maurer, ein Bekleidungsgeschäft.