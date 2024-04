Der Anbau des Gerätehauses könnte für die Feuerwehr Iden nun doch in greifbare Nähe rücken. Bis jetzt fehlt auch noch der Stellplatz für die Drehleiter.

Iden/ama. - Gute Nachrichten für die Feuerwehr Iden! Die per Brandbrief untermauerte Forderung der Feuerwehr nach einem Ausbau ihres Stützpunktes zeigt offenkundig Wirkung. Gestern teilte Verbandsgemeindebürgermeister René Schernikau der Wehrleitung um Dirk Raschke mit, dass die Feuerwehr Iden wahrscheinlich als Nachrückerin von Fördergeld profitieren kann. Wie Schernikau aus dem Innenministerium erfuhr, könne der beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark gestellte Antrag auf Förderung mit EU-Mitteln in Höhe von 450.000 Euro deshalb positiv beschieden werden. Unter einer Bedingung: Die noch ausstehende baufachliche Prüfung muss positiv ausfallen. Fließt das Geld, könnte der Anbau samt Stellplatz für die Drehleiter inklusive Abrechnung bis zum Fristende am 15. September 2025 fertiggestellt werden.

Wehrleiter Dirk Raschke sagt dazu: „Die Nachricht stimmt zwar optimistisch. Aber in dem Schreiben sind mir zu viele Wenns und Falls’ drin. Wir haben schon seit zwei Jahren eine fertige Baugenehmigung. Ich weiß nicht, was da noch geprüft werden muss.“

René Schernikau macht die Info aus dem Ministerium Hoffnung. „Ich freue mich wirklich – für die Kameraden und für die Gemeinde“, so der Bürgermeister. „Es ist zwar ein einfacher Anbau, aber ein herausforderndes Projekt.“