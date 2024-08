Alle ins Wasser für die Taufe von Ennya (vorn) und Frieda, in der Biese in Krumke bei Osterburg.

Osterburg. - In einem Fluss zu taufen und getauft zu werden, hat Seltenheitswert. Seit Pfarrer Gordon Sethge in Schönhausen an der Elbe das erste Mal diese Art der Taufe erlebte, stand für ihn fest: Das wird es auch an der Biese einmal geben.

2020 taufte der Pfarrer in der Biese das erste Mal – in Krumke. Mit Ennya und Frieda-Malia setzt er die Tradition nun fort. Auch wenn Ennya Dieckmann mit Papa Michael nach Niedersachsen gezogen ist, verbindet die Achtjährige mit Osterburg ganz viel. Denn mit Oma Edith ging sie immer gern in die Kirche und besuchte auch die Konzerte des Posaunenchores Flessau, mit dem ihre Oma regelmäßig auftritt.

Apropos Posaunenchor. Frieda-Malias Papa Arno hat ebenfalls eine musikalische Ader. 2005 lernte er im Posaunenchor Cobbel-Grieben, Trompete zu spielen, ab 2007 hat er bei Friedemann Lessing sein Hobby fortgesetzt und immer gern die Nicolaibläser in Osterburg unterstützt. Zehn Jahre wirkte er im Kirchenmusical von Friedemann Lessing mit.

Vor anderthalb Jahren zog Arno Ahl in die Heimat seiner Frau Mariana nach Wernigerode, wo der junge Erzieher nun mit seiner Familie lebt. Aber es konnte gar nicht anders sein, als dass Arno Ahl mit Schwester Luise, Mutter Manuela und Vater, Edith Dieckmann und Marcus David die Taufe musikalisch umrahmen würde. Taufpatin Luisa Warschewske spielte dazu Gitarre. Wen wundert’s, dass die Taufgesellschaft auch noch zusammen ins Wasser ging?