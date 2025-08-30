Über sicheres Surfen und nützliche Alltags-Apps: Ein „digitaler Engel“ erklärt Senioren im Kreis Stendal, wie Smartphone, Tablet und Co. funktionieren. Mit Tipps für alle Altersgruppen.

Mit praktischen Tipps: So lernen Senioren im Kreis Stendal mit dem Handy umzugehen

Angelika Schneider (vorn rechts) lernt in Osterburg mit anderen Senioren, ihr Tablet richtig zu benutzen.

Osterburg. - In einer fremden Stadt eine öffentliche Toilette und die nächstgelegene Tankstelle mit dem günstigsten Spritpreis finden oder den Enkeln live über einen Videoanruf beim Laufen lernen zusehen: Mit dem Smartphone ist Vieles möglich, auch für Senioren – wenn sie denn wissen, wie man mit der modernen Technik umgeht.