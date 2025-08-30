weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Senioren am Smartphone: Mit praktischen Tipps: So lernen Senioren im Kreis Stendal mit dem Handy umzugehen

Über sicheres Surfen und nützliche Alltags-Apps: Ein „digitaler Engel“ erklärt Senioren im Kreis Stendal, wie Smartphone, Tablet und Co. funktionieren. Mit Tipps für alle Altersgruppen.

Von Victoria Barnack 30.08.2025, 06:22
Angelika Schneider (vorn rechts) lernt in Osterburg mit anderen Senioren, ihr Tablet richtig zu benutzen.
Angelika Schneider (vorn rechts) lernt in Osterburg mit anderen Senioren, ihr Tablet richtig zu benutzen. Fotos: Victoria Barnack

Osterburg. - In einer fremden Stadt eine öffentliche Toilette und die nächstgelegene Tankstelle mit dem günstigsten Spritpreis finden oder den Enkeln live über einen Videoanruf beim Laufen lernen zusehen: Mit dem Smartphone ist Vieles möglich, auch für Senioren – wenn sie denn wissen, wie man mit der modernen Technik umgeht.