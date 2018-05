Wie in den Vorjahren wurde das Musical an mehreren Ferientagen in der Begegnungsstätte in Hirschluch einstudiert. Foto: Ulrich Bergmann

Die Kinder und Jugendlichen fiebern ihren Auftritten entgegen. Das Musicalprojekt Altmark ist am 3. Juni in Osterburg.

Osterburg (igu) l Wie in den Jahren zuvor war die Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Hirschluch bei Storkow südöstlich von Berlin Ziel der Teilnehmer des Evangelischen Musicalprojekts Altmark. Von Freitag bis Dienstag wurde dort täglich mehrere Stunden für das Musical „Lydia, die Purpurhändlerin“ geprobt, das Anfang Juni Premiere feiern wird.

Rund 100 Kinder und Jugendliche, dazu ein Orchester werden das Stück unter der Leitung von Kreiskantor Friedemann Lessing auf die Beine stellen. Die Handlung, deren Hauptperson Lydia in der Apostelgeschichte des Lukas im Neuen Testament (Kapitel 16) nur wenig Raum gegeben wird, führt in die Antike, als die Apostel in der Welt unterwegs waren, um im Auftrage Jesu das Christentum zu verkünden. Andreas Mücksch und Barbara Schatz haben aus dieser Episode eine schöne, aber durchaus dramatische Geschichte in zwei Teilen entwickelt.

Die Premiere für das seit Anfang des Jahres einstudierte Musical erfolgt am Sonnabend, 2. Juni, in der Beetzendorfer Sporthalle. Einen Tag später, am Sonntag, 3. Juni, wird das Stück in der Osterburger St. Nicolai-Kirche (15 Uhr) aufgeführt. Desweiteren stehen Schönhausen (9. Juni) und Burg (23. Juni) auf dem Plan.