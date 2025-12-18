Nach zehn Monaten Vollsperrung heißt es wieder „freie Fahrt“ zwischen Iden und Rohrbeck in der Wische. Die neue Seegraben-Brücke hat einen besonderen Unterbau.

Neue Brücke freigegeben - große Umleitungen in der Wische sind passé

Ein Sorgenkind weniger: Die neue Brücke in Iden (Altmark) bei Osterburg wurde am 18. Dezember 2025 per klassischem Banddurchschnitt von direkt und indirekt am Bau Beteiligten freigegeben.

Iden. - So eine Teilnehmerliste gibt es eher selten. Für die Freigabe der neuen Brücke über den Seegraben zwischen Iden und Rohrbeck waren neben Landrat Patrick Puhlmann (SPD) weitere elf Offizielle angekündigt. Von der Verbandsgemeinde, von der Gemeinde, drei Vertreter der ausführenden Baufirma Ost-Bau, drei von den Straßenbauämtern, zwei Planer: Kurzum, es war großer Bahnhof Donnerstagnachmittag am Ortsrand von Iden.