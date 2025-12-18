weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Repair Café expandiert: Rettung für kaputte Elektrogeräte: Im Harz entsteht nach Wernigerode und Elbingerode neue Werkstatt

Repair Café expandiert Rettung für kaputte Elektrogeräte: Im Harz entsteht nach Wernigerode und Elbingerode neue Werkstatt

Vom kaputten Staubsauger bis zum uralten Diaprojektor: Das Repair-Café Wernigerode rettete 2025 fast die Hälfte aller untersuchten Geräte vor dem Schrott – und plant schon neue Termine. Wo es im Harz die nächste offene Reparaturwerkstatt geben soll.

Von Holger Manigk 18.12.2025, 18:30
Die Ehrenamtler vom Repair-Café Wernigerode bringen im "Oskars" defekte Elektrogeräte wieder in Gang.
Die Ehrenamtler vom Repair-Café Wernigerode bringen im "Oskars" defekte Elektrogeräte wieder in Gang. Foto: Jeannette Israel-Schart

Wernigerode. - Ob kaputte Kaffeemaschinen, Radios oder Staubsauger - das Repair-Café in Wernigerode rettet alte Elektrogeräte vor dem Schrott. 2025 hatten die rund 20 Ehrenamtler dabei so ungewöhnliche Apparate auf dem Tisch wie ein Megafon oder einen uralten Diaprojektor.