Vom kaputten Staubsauger bis zum uralten Diaprojektor: Das Repair-Café Wernigerode rettete 2025 fast die Hälfte aller untersuchten Geräte vor dem Schrott – und plant schon neue Termine. Wo es im Harz die nächste offene Reparaturwerkstatt geben soll.

Rettung für kaputte Elektrogeräte: Im Harz entsteht nach Wernigerode und Elbingerode neue Werkstatt

Die Ehrenamtler vom Repair-Café Wernigerode bringen im "Oskars" defekte Elektrogeräte wieder in Gang.

Wernigerode. - Ob kaputte Kaffeemaschinen, Radios oder Staubsauger - das Repair-Café in Wernigerode rettet alte Elektrogeräte vor dem Schrott. 2025 hatten die rund 20 Ehrenamtler dabei so ungewöhnliche Apparate auf dem Tisch wie ein Megafon oder einen uralten Diaprojektor.