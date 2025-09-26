Mittagessen im Landkreis Stendal Neue Großküche in Seehausen kommt, aber an anderer Stelle als lange geplant
Vielleicht wird die lang ersehnte Großküche in Seehausen schon 2026 gebaut. Um eine Förderung zu erhalten, lässt sich die Verbandsgemeinde auf einen neuen Standort ein.
Seehausen. - Der lang ersehnte Küchenneubau kommt, aber auf ein anderes Grundstück als lange vorgesehen. Das Gelände der Kita Lindenpark in Seehausen (Altmark), auf dem die neue Küche eigentlich den alten Küchentrakt ersetzen sollte, ist aus dem Rennen.