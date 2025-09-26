Vielleicht wird die lang ersehnte Großküche in Seehausen schon 2026 gebaut. Um eine Förderung zu erhalten, lässt sich die Verbandsgemeinde auf einen neuen Standort ein.

Neue Großküche in Seehausen kommt, aber an anderer Stelle als lange geplant

Die Verbandsgemeinde Seehausen im Landkreis Stendal möchte eine neue Großküche bauen, um darin mit eigenen Angestellten Essen für Kita- und Schulkinder zu kochen.

Seehausen. - Der lang ersehnte Küchenneubau kommt, aber auf ein anderes Grundstück als lange vorgesehen. Das Gelände der Kita Lindenpark in Seehausen (Altmark), auf dem die neue Küche eigentlich den alten Küchentrakt ersetzen sollte, ist aus dem Rennen.