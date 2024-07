Der Platz auf der „Bleiche“ in Osterburg hat großen Sanierungsbedarf. Nun wird die Stadt aktiv.

Sport in Osterburg

Blick auf die marode Sportanlage auf der „Bleiche“ am östlichen Stadtrand von Osterburg.

Osterburg/NM. - Die von Schulen genutzte Sportstätte auf der „Bleiche“ ist in die Jahre gekommen. So sehr, dass die Stadt Osterburg eigentlich schon 2023 die Erneuerung der Rundlaufbahn sowie Sanierungsarbeiten an einer Weitsprunganlage auf dem Zettel hatte.