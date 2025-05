Fachkräftemangel: Brenda Hornos Justicia, Erzieherin aus Spanien, spielt in einer Kita in Langenhagen mit einem zweijährigen Mädchen. Die Region Hannover hat Fachkräfte aus Spanien angeworben, um die Personalnot in Kitas zu bekämpfen. In Tangerhütte werden Erzieherstunden gekürzt.

Foto: dpa