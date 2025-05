Literatur, Wissen, Film und Humor - dies sind einige der Themen am Mittwoch, 7.5.2025, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Stefan Hornbach ist zu einer Lesung in Magdeburg zu Gast. Termin ist am 7.5.2025 im Neuen Hörsaal auf dem Medizincampus der Otto-von-Guericke-Universität.

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 7. Mai 2025, hält Magdeburg ein Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Lesung "Den Hund überleben" mit Stefan Hornbach auf Magdeburger Medizincampus

Im Neuen Hörsaal im Haus 7 auf dem Campus der Universitätsmedizin wird bis 30. Juni montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr die Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ gezeigt. Geboten wird auch ein Rahmenprogramm mit öffentlichen Führungen diesen Mittwoch um 17 Uhr, am 23. Mai um 11 Uhr und am 11. Juni um 16 Uhr. Zudem ist für diesen Mittwoch auch eine Buchlesung geplant.

Zu Gast ist Schriftsteller Stefan Hornbach, der aus seinem preisgekrönten Buch „Den Hund überleben“ liest. Leise und mit feinem Humor erzählt er davon, wie sein gerade erst erwachsen gewordener Protagonist Sebastian durch die Krankheit Krebs mit Hilflosigkeit, Abhängigkeit und Gebrechlichkeit konfrontiert wird und wie er mehr bleibt als nur „der Krebspatient“. Er erzählt von der tiefen Verunsicherung, die bleibt, sowie vom neu gewonnenen Lebensmut und einer anderen Form von Stärke. Die Geschichte in dem Debütroman des Autors: Sebastian sollte überall sein, aber eben nicht in seinem alten Kinderzimmer, nicht in diesem Neubaugebiet an irgendeiner Stelle in Deutschland.

Er sollte stattdessen in seiner WG sein, er sollte an der Universität studieren, Und er sollte natürlich mit seiner besten Freundin Su zusammen andere Jungs kennenlernen und einfach leben. Aber alles ist anders gekommen: Drei Tumore sind in seinem Körper entdeckt worden, zwei von ihnen sind faustgroß. Die Chemotherapie muss nun so schnell wie möglich beginnen, um sein Leben zu retten und Sebastian zieht wieder zurück zu seinen Eltern.

Der Roman „Den Hund überleben“ von Stefan Hornbach wurde mit dem Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung im Jahr 2021 ausgezeichnet.

Die Führung beginnt diesen Mittwoch, 7. Mai, um 17 Uhr, im Hörsaal im Haus 7 auf dem Medizin- campus der Magdeburger Otto-von-Guericke- Universität in der Leipziger Straße 44. Beginn der Lesung mit dem Schriftsteller Stefan Hornbach an gleicher Stelle ist im Anschluss um 18 Uhr.

Literaturhaus Magdeburg zeigt Ausstellung von Fred Sommer zur Raumfahrt in der Literatur

Im Literaturhaus in der Thiemstraße 7 wird eine neue Ausstellung mit dem Titel "Ad Astra per aspera. Eine literarische Reise zu den Sternen" präsentiert. Sie ist das Ergebnis eines eigenverantwortlichen Projekts von Fred Sommer im Rahmen seines Freiwilligen Sozialen Jahres im Kulturbereich.

Am 7. Mai 2025 beginnt der Einlass um 16.30 Uhr, die Ausstellungseröffnung folgt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die ausgestellten Werke beschäftigen sich mit der Darstellung von Raumfahrt und Sternenreisen in literarischen Texten verschiedener Epochen. Dabei steht nicht die technische Entwicklung der Raumfahrt im Zentrum, sondern die vielfältigen literarischen Perspektiven auf das Thema. Die Auswahl reicht von historischen Visionen bis hin zu gegenwärtigen Reflexionen.

Gezeigt werden unter anderem Auszüge und Bezugnahmen auf "Cosmic Kiss" von Matthias Maurer, "Der Traum, oder: Mond-Astronomie" von Johannes Kepler, "Die große Revolution. Ein Mondroman" von Paul Scheerbart sowie "Das kleinere Weltall" von Karsten Kruschel. Die Ausstellung beleuchtet die Frage, wie sich Menschen seit Jahrhunderten das Reisen zu den Sternen vorstellen, ob als Abenteuer, wissenschaftliche Herausforderung oder poetisches Motiv.

Die Öffnungszeiten des Literaturhauses sind montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr. An Feiertagen bleibt das Haus geschlossen.

Polit-Satire "Wir sind gegen dafür" im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle

In der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a wird das aktuelle Kabarettprogramm "Wir sind gegen dafür" aufgeführt. Es handelt sich um eine Produktion mit Marion Bach und Heike Ronniger sowie alternierend Christoph Deckbar oder Oliver Vogt. Die Regie übernahm Matthias Brenner, das Buch stammt von Frank Voigtmann und Robert Schmiedel.

Die Vorstellungen finden am 7., 10., 15. und 31. Mai sowie am 6., 11., 12., 20., 25. und 26. Juni jeweils um 20 Uhr statt. Ergänzend dazu gibt es Nachmittagsvorstellungen am 8., 14. und 22. Mai um 15 Uhr.

Im Zentrum der satirischen Inszenierung stehen die Widersprüche gesellschaftlicher Debatten, politische Absurditäten und die Fragwürdigkeit öffentlicher Positionierungen. Das Programm greift Entwicklungen in Politik, Medien und Alltag auf und stellt Fragen zur aktuellen Lage, ohne dabei einfache Antworten zu liefern.

Thematisiert werden unter anderem wirtschaftliche Gegensätze, parteipolitische Rollenkonflikte sowie gesellschaftliche Umbrüche. Die Darbietung lebt von pointierten Dialogen, ironischen Spitzen und einem durchgehend doppelbödigen Umgang mit Sprache und Logik. Dabei wird ein Panorama alltäglicher Paradoxien gezeichnet, das die Verunsicherung in Zeiten politischer Orientierungslosigkeit widerspiegelt.

"Wir sind gegen dafür" ist ein satirischer Beitrag zur Gegenwart – unterhaltsam, zugespitzt und zugleich ein Spiegel gesellschaftlicher Selbstwidersprüche.

Kunstmuseum Magdeburg zeigt Film "Sonne und Beton" im Rahmen der Ausstellung "Opération Béton"

Im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 wird der Film "Sonne und Beton" gezeigt. Die Vorführung findet in Kooperation mit dem Studiokino Magdeburg statt und ist Teil des Begleitprogramms zur Ausstellung "Opération Béton".

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Felix Lobrecht und wurde von David Wnendt inszeniert. Gemeinsam mit dem Autor entwickelte Wnendt auch das Drehbuch. Erzählt wird die Geschichte von vier Jugendlichen – Lukas, Julius, Gino und Sanchez – die in der Berliner Gropiusstadt aufwachsen. Geprägt von sozialer Härte, finanziellen Schwierigkeiten und familiären Konflikten, bewegt sich ihr Alltag zwischen Überlebensstrategien, Gruppenzwang und Orientierungslosigkeit.

Die Inszenierung zeichnet sich durch ein hohes Tempo, situativen Humor und eine präzise Milieuschilderung aus. Gewalt, Drogen, Perspektivlosigkeit und jugendlicher Übermut prägen das Geschehen ebenso wie eine Sprache, die zwischen Authentizität und Provokation changiert. Dabei vermittelt der Film einen unverklärten Einblick in die Lebenswelt jugendlicher Protagonisten in einem urbanen Umfeld.

Regie führte David Wnendt, in den Hauptrollen sind unter anderem Levy Rico Arcos, Rafael Luis Klein-Heßling, Vincent Wiemer und Aaron Maldonado-Morales zu sehen. Die Produktion stammt aus Deutschland und wurde im Jahr 2023 veröffentlicht.

Wissen um Funde im Magdeburger Museum für Naturkunde

Während die Magdeburger Fachgruppe Ornithologie am 7.5. einen Exkursion in den Colbitzer Lindenwald - Treffpunkt um 16 Uhr an der Waldgaststätte Rabensol - unternimmt, bleibt die Fachgruppe Paläontologie ihrem Veranstaltungsort auch in diesem Monat treu. Treff ist an diesem Tag um 17.30 Uhr im Museum für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73. Der Zugang erfolgt über den Mitarbeitereingang in der Danzstraße.

Dieses Mal geht es um paläontologische Neuigkeiten und aktuelle Funde. Den Vortrag hält Michael Buchwitz.

Magdeburger Lesebühne in der Stadtbibliothek

Nächster Auftritt für die Magdeburger Lesebühne. Termin für die Leseperformance ist am 7.5. um 19.30 Uhr Station in der Stadtbibliothek Magdeburg im Breiten Weg 109.

Mit geladenen Kulis und spitzen Zungen möchten Sandy Gärtner, Jessica Denecke, Leonard Schubert und Lars Johansen dem Publikum ihre Texte zu Gehör bringen, zum Lachen, Träumen und Nachdenken anregen – oder in die Welten der Poesie entführen. Die Idee für die nächste Veranstaltung stammt traditionellerweise aus dem Publikum.

Annett Gröschner liest in der Thalia-Filiale im Allee-Center Magdeburg aus ihrem Roman

In der Thalia-Buchhandlung im Allee-Center Magdeburg in der Ernst-Reuter-Allee 11 findet eine Lesung mit Annett Gröschner statt. Beginn ist am 7. Mai 2025 um 20.15 Uhr.

Vorgestellt wird der Roman "Schwebende Lasten", in dem die Autorin das Leben der Blumenbinderin und Kranführerin Hanna Krause schildert. Die Erzählung umfasst ein ganzes Jahrhundert, geprägt von gesellschaftlichen und politischen Umbrüchen, und zeichnet sich durch eine dichte, reflektierende Sprache aus.

Im Mittelpunkt steht eine Frau, deren beruflicher und persönlicher Alltag eng mit den Veränderungen ihrer Zeit verwoben ist. Der Roman beschreibt dabei nicht nur individuelle Erfahrungen, sondern wirft zugleich einen Blick auf größere historische Zusammenhänge.

Annett Gröschner verbindet dokumentarische Genauigkeit mit erzählerischer Kraft und schafft so ein vielschichtiges Porträt einer Protagonistin, deren Biografie zugleich als Spiegel eines Jahrhunderts gelesen werden kann.

Film über Indonesien im Magdeburger Pointfoto-Studio

Im Pointfoto-Studio findet am Mittwoch, 7. Mai, ein Reisevortrag inklusive Filmvorstellung über Indonesien statt. Gezeigt werden diverse Auszüge aus der Südasienreise, unter anderem der Besuch in Singapur, eine Übernachtung im Urwald oder die Kaffeeplantagen am größten Vulkankratersee Südostasiens.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Leipziger Straße 45a. Um vorherige Anmeldung per Mail an info@pointfoto.de oder telefonisch unter 0391 55760180 und 0172 8912864 wird gebeten. Die Karten an der Abendkasse kosten 10 Euro.

Offene Bühne im Magdeburger Nachdenker

Alle zwei Wochen gibt es bei im Nachdenker in Nachbarschaft des Olvenstedter Platzes eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. Aktueller Termin ist der 7. Mai 2025.

„Unsere Bühne steht jedem offen“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Abend. Gefragt seien auf der Kleinkunstbühne beispielsweise Musik, Poetry-Slam und Comedy, so die Organisatoren. Die Kunstkneipe Nachdenker hat ihren Sitz in der Olvenstedter Straße 43. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

Tier- und Landschaftsfotografie von Karsten Schrader in der Flurgalerie Eisenbart

In der Flurgalerie Eisenbart im Haus der Heilberufe in Magdeburg wird eine Ausstellung mit Tier- und Landschaftsfotografien von Karsten Schrader präsentiert. Die Ausstellung mit dem Titel "Mit offenen Augen durch die Natur" läuft bis zum 20. Mai. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Adresse lautet Doctor-Eisenbart-Ring 2 in Magdeburg.

Karsten Schrader entdeckte seine Leidenschaft für die Fotografie im Jahr 1999 im Vorfeld der Bundesgartenschau in Magdeburg. Nachdem er zunächst analog fotografierte, begann er sich intensiver mit der Naturfotografie zu beschäftigen, als er 2004 auf eine Digitalkamera umstieg. Seit 2012 unternimmt er regelmäßig Exkursionen in die Natur, begleitet von seiner Frau, die mit dem Fernglas beobachtet, während er fotografiert. Gemeinsam werten sie im Anschluss die besten Aufnahmen aus.

Seine Fotografien zeigt Karsten Schrader in unterschiedlichen Formaten, darunter Kalender, Postkarten und Broschüren. Er organisiert Multimediashows sowie Ausstellungen in seinem ehemaligen Blumenladen und präsentiert wechselnde Motive in der Reha-Klinik Barby.

Besuch in den Magdeburger Gruson-Gewächshäusern

Die Magdeburger Gruson-Gewächshäuser, gelegen in der Schönebecker Straße 129b, sind eine der bedeutendsten botanischen Einrichtungen der Region. Die Anlage wurde 1896 eröffnet und basiert auf der umfangreichen Pflanzensammlung des Magdeburger Industriellen Hermann Gruson, der im 19. Jahrhundert ein leidenschaftlicher Pflanzenliebhaber war. Heute beherbergen die Gewächshäuser über 4.000 Pflanzenarten, die in zehn thematisch gestalteten Schauhäusern präsentiert werden.

Die Gruson-Gewächshäuser sind von Dienstag bis Sonntag sowie feiertags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, zusätzlich auch am 6. Januar zur gleichen Zeit.

Kunstpause im Kunstmuseum Magdeburg

Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 bietet jeden Mittwoch von 12.30 bis 13 Uhr die „Kunstpause“ an. Im Rahmen dieser Führung wird ein Kunstwerk aus der Sammlung oder einer aktuellen Ausstellung vorgestellt und intensiv besprochen.

Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte, die ihre Mittagspause für einen kurzen kulturellen Einblick nutzen möchten, heißt es in einer Ankündigung aus der Einrichtung.

