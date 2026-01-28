weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Osterburg
    4. >

  4. Ganztagsbetreuung: Neue Schulküche kommt - Seehausen erhält gut 800.000 Euro Fördergeld vom Landkreis Stendal

Ganztagsbetreuung Neue Schulküche kommt - Seehausen erhält gut 800.000 Euro Fördergeld vom Landkreis Stendal

Gute Nachrichten aus Stendal: Der Landkreis bewilligt der Verbandsgemeinde Seehausen Fördergeld für die geplante Großküche neben der Grundschule. Jetzt geht's in die Vollen.

Von Karina Hoppe 28.01.2026, 15:08
Blick in die Schulküche Groß Garz, wo die Köche der Verbandsgemeinde Seehausen vorübergehend Unterschlupf gefunden haben.
Blick in die Schulküche Groß Garz, wo die Köche der Verbandsgemeinde Seehausen vorübergehend Unterschlupf gefunden haben. Foto: Karina Hoppe

Seehausen. - Bei der Verbandsgemeinde Seehausen ist zukunftsweisende Post eingegangen. Der Landkreis Stendal bewilligt der Kommune 817.000 Euro Fördergeld aus dem Programm Ganztagsbetreuung II für den geplanten Schulküchen-Neubau neben der Grundschule Seehausen. Dem Projekt steht nun nichts mehr im Wege, wenngleich noch eine Sache geklärt werden muss.