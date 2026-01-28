Gute Nachrichten aus Stendal: Der Landkreis bewilligt der Verbandsgemeinde Seehausen Fördergeld für die geplante Großküche neben der Grundschule. Jetzt geht's in die Vollen.

Neue Schulküche kommt - Seehausen erhält gut 800.000 Euro Fördergeld vom Landkreis Stendal

Blick in die Schulküche Groß Garz, wo die Köche der Verbandsgemeinde Seehausen vorübergehend Unterschlupf gefunden haben.

Seehausen. - Bei der Verbandsgemeinde Seehausen ist zukunftsweisende Post eingegangen. Der Landkreis Stendal bewilligt der Kommune 817.000 Euro Fördergeld aus dem Programm Ganztagsbetreuung II für den geplanten Schulküchen-Neubau neben der Grundschule Seehausen. Dem Projekt steht nun nichts mehr im Wege, wenngleich noch eine Sache geklärt werden muss.