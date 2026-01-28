Gefroren, aber trügerisch: Während tagsüber Menschen den Schloss-See in Flechtingen betreten, übt die Feuerwehr am Abend den Ernstfall. Unter Flutlicht wird eine Eisrettung trainiert – eine Übung, die zeigt, wie schnell winterlicher Spaß lebensgefährlich werden kann.

Gefahr auf dem Eis: Feuerwehr Flechtingen probt dramatisch Rettung auf dem Schloss-See

Was wie eine Winteridylle wirkt, kann tödlich enden: Die Feuerwehr Flechtingen trainiert auf dem Schloss-See die Eisrettung mit einer Puppe als verunglückte Person.

Flechtingen - Der Schloss-See liegt still und gläsern da, eine trügerische Winteridylle. Tagsüber zieht es viele Menschen auf die gefrorene Fläche – zum Spazieren, Schlittschuhlaufen, Rutschen und Spaßhaben. Doch was harmlos aussieht, kann lebensgefährlich werden. Am Abend rückt die Feuerwehr Flechtingen an, um genau für diesen Ernstfall zu proben: eine Rettung aus dem Eis.