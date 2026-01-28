An der Leiterstraße war 2025 der erste von mehreren neuen Trinkwasserspendern in Magdeburg aufgestellt worden. Aktuell ist er aber verschwunden. Die SWM erklären, was damit passiert ist.

Magdeburg. - Angesichts der aktuellen Witterung denkt wohl kaum jemand gerade an einen Schluck Wasser bei einem Spaziergang durch die Magdeburger Innenstadt. Doch der nächste Sommer kommt garantiert und dann freut man sich über einen öffentlichen Brunnen.