Die Konsumgenossenschaft Seehausen/Altmark investiert 5 Millionen Euro in einen Nah & Gut-Markt in Goldbeck. Der Termin für die Eröffnung steht jetzt.

Neuer Einkaufsmarkt - Konsumgenossenschaft baut einen „Nah & Gut“ in Goldbeck

Auf dieser Wiese in Goldbeck bei Osterburg im Landkreis Stendal wird der neue „Nah & Gut“-Einkaufsmarkt gebaut (von links): Planer Olaf König, Martina Bäcker, Aileen Bendler (beide Vorstand der Konsumgenossenschaft Seehausen/Altmark) und Bürgermeister Christian Masche.

Goldbeck. - Der Bürgermeister von Goldbeck, Christian Masche, schwört es: „Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht mindestens einmal auf den NP-Markt angesprochen werde.“ Wann kommt der Neubau? Kommt er überhaupt noch? Ja, er kommt.