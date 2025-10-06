weather regenschauer
Die Konsumgenossenschaft Seehausen/Altmark investiert 5 Millionen Euro in einen Nah & Gut-Markt in Goldbeck. Der Termin für die Eröffnung steht jetzt.

Von Karina Hoppe 06.10.2025, 14:30
Auf dieser Wiese in Goldbeck bei Osterburg im Landkreis Stendal wird der neue „Nah & Gut“-Einkaufsmarkt gebaut (von links): Planer Olaf König, Martina Bäcker, Aileen Bendler (beide Vorstand der Konsumgenossenschaft Seehausen/Altmark) und Bürgermeister Christian Masche.
Auf dieser Wiese in Goldbeck bei Osterburg im Landkreis Stendal wird der neue „Nah & Gut“-Einkaufsmarkt gebaut (von links): Planer Olaf König, Martina Bäcker, Aileen Bendler (beide Vorstand der Konsumgenossenschaft Seehausen/Altmark) und Bürgermeister Christian Masche. Foto: Karina Hoppe

Goldbeck. - Der Bürgermeister von Goldbeck, Christian Masche, schwört es: „Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht mindestens einmal auf den NP-Markt angesprochen werde.“ Wann kommt der Neubau? Kommt er überhaupt noch? Ja, er kommt.