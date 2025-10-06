Die Grundschule Seehausen hat nun eine AG für junge Sanitäter und ist im aktuellen Unterrichtsjahr auch sonst gut aufgestellt, erzählt Schulleiterin Carola Brückner.

Pflaster aus Schülerhand - Grundschule Seehausen richtet Raum für kleine Sanitäter ein

Tami (links) und Wilhelmine aus der Klasse 3b der Grundschule Seehausen (Landkreis Stendal) sind ein starkes Team in der neuen AG für junge Sanitäter, geleitet von Lehrerin Jessica Ahrens.

Seehausen. - Tami und Wilhelmine aus der Klasse 3b der Grundschule Seehausen sind ein starkes Team und nehmen ihre Aufgabe ernst: Die beiden sind Teil der neuen AG für junge Sanitäter. Die Schule war auf ein Förderprojekt aufmerksam geworden und Lehrerin Jessica Ahrens mutig genug, um gleich 2.000 Euro zu beantragen. „Und wir haben sie dann tatsächlich bekommen.“