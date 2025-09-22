Entgegen der Kritik vieler Osterburger sind die jungen Bäume im Tiny Forest in der Ballerstedter Straße in top Zustand. Dass Schüler und Stadtgärtner erst jetzt Unkraut jäten, hat einen triftigen Grund.

Schüler der 7. und 8. Klassen vom Markgraf-Albrecht-Gymnasium Osterburg haben den Miniwald in der Ballerstedter Straße von Unkraut befreit.

Osterburg. - Man sieht den Wald vor lauter Unkraut nicht: Über den „Tiny Forest“ in der Ballerstedter Straße ärgern sich viele Osterburger. Er wirkt verwahrlost, obwohl dort erst vor einem Jahr fast 2.000 Bäume gepflanzt wurden. Doch der Schein trügt: Stadtgärtner Norman Sengstock verrät, wie es wirklich um den Miniwald bestellt ist - und was private Gärtner davon lernen können.