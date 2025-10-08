weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Verkehr im Landkreis Stendal: Note 3,4 für Eisenbahnbrücke über Strecke Wittenberge-Magdeburg

Die Eisenbahnbrücke zwischen Eickerhöfe und der B189 ist mit der Note 3,4 in einem Zustand, der noch etwas Luft bis zur Erneuerung lässt. Das ist der Zeitplan des Landes.

Von Karina Hoppe 08.10.2025, 15:40
Ein paar Jahre muss die Eisenbahnbrücke zwischen Eickerhöfe und B189 in der Verbandsgemeinde Seehausen (Landkreis Stendal) noch durchhalten. Das Land ist optimistisch. Foto: Karina Hoppe

Eickerhöfe. - Die Eisenbahnbrücke zwischen Eickerhöfe (Losenrade) und B189 hat laut Verkehrsministerium die Zustandsnote 3,4 bekommen. Für den betagten Schüler aus Beton ist das nicht besonders gut, aber eben auch nicht besonders schlecht.