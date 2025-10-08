Verkehr im Landkreis Stendal Note 3,4 für Eisenbahnbrücke über Strecke Wittenberge-Magdeburg
Die Eisenbahnbrücke zwischen Eickerhöfe und der B189 ist mit der Note 3,4 in einem Zustand, der noch etwas Luft bis zur Erneuerung lässt. Das ist der Zeitplan des Landes.
08.10.2025, 15:40
Eickerhöfe. - Die Eisenbahnbrücke zwischen Eickerhöfe (Losenrade) und B189 hat laut Verkehrsministerium die Zustandsnote 3,4 bekommen. Für den betagten Schüler aus Beton ist das nicht besonders gut, aber eben auch nicht besonders schlecht.