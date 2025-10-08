Fregattenkapitän Sebastian Rades ist der neue Kommandeur des Logistikbataillons 171. Er hat die Nachfolge von Oberstleutnant Thorsten Fennel angetreten. Der warf zu seinem Abschied einen ernsten Blick auf die Weltlage.

Mit „Top Gun“-Musik verabschiedet: Wer ist der neue Kommandeur fürs Burger Logistikbataillon?

Regimentskommandeut Christoph Schladt übergibt die Truppenfahne an den neuen Bataillonskommandeur Sebastian Rades.

Burg. - Alle drei Jahre gibt es einen Wechsel an der Spitze des Logistikbataillons 171. So hat Oberstleutnant Thorsten Fennel abgedankt und seinen Platz für Fregattenkapitän Sebastian Rades geräumt. So viel zur Berechenbarkeit im militärischen Alltag. Die Unberechenbarkeit und welche Konsequenzen sie haben sollte, griff Fennel in seinen Abschiedsworten auf.