Verwirrt oder unter Drogen? 24-Jähriger hat in Salzwedel Piloten mit Brotmesser bedroht

In Salzwedel hat ein 24-Jähriger den Piloten eines Rettungshubschraubers bedroht. Stellt der Mann eine Gefahr für die Allgemeinheit dar und muss er deshalb in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden?