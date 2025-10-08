Verwirrt oder unter Drogen? 24-Jähriger hat in Salzwedel Piloten mit Brotmesser bedroht
In Salzwedel hat ein 24-Jähriger den Piloten eines Rettungshubschraubers bedroht. Stellt der Mann eine Gefahr für die Allgemeinheit dar und muss er deshalb in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden?
Aktualisiert: 08.10.2025, 18:57
