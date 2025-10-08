weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Salzwedel
    4. >

  4. 24-Jähriger hat in Salzwedel Piloten mit Brotmesser bedroht

Verwirrt oder unter Drogen? 24-Jähriger hat in Salzwedel Piloten mit Brotmesser bedroht

In Salzwedel hat ein 24-Jähriger den Piloten eines Rettungshubschraubers bedroht. Stellt der Mann eine Gefahr für die Allgemeinheit dar und muss er deshalb in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden?

Von Günther Tyllack Aktualisiert: 08.10.2025, 18:57
In Salzwedel hat ein 24-Jähriger den Piloten eines Rettungshubschraubers bedroht.
In Salzwedel hat ein 24-Jähriger den Piloten eines Rettungshubschraubers bedroht. Foto: Fabian Sommer/dpa

Salzwedel. - Stellt ein 24 Jahre alter Mann aus Salzwedel eine Gefahr für die Allgemeinheit dar und muss er deshalb in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden?