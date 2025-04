Die Kita in ihrer Stadt braucht Hilfe. Da lassen sich Tischler Richard Sasse aus Osterburg und Lehrling Hanne Meister nicht lange bitten: Jetzt ist das handgefertigte Stück fertig.

Tischler Richard Sasse und Azubine Hanne Meister (rechts oben) überreichten das gute Stück persönlich in der DRK-Kita Sonnenschein in Osterburg.

Osterburg. - Ein ganz besonderes, verfrühtes Ostergeschenk überreichte Tischlerlehrling Hanne Meister kürzlich gemeinsam mit ihrem Osterburger Tischlermeister Richard Sasse an die DRK-Kita Sonnenschein in der Fröbelstraße: Ab sofort können die Kleinsten in dem Kindergarten auf einer handgefertigten Auflage aus Buchenholz gewickelt werden.

Osterburger Auszubildende baut für DRK-Kita

Die Idee zu der außergewöhnlichen Spende kam vom DRK selbst. „Die Kita ist mit diesem Wunsch auf uns zugekommen“, berichtet Sasse, der 2019 den eigenen Betrieb in Osterburg gründete. Er spann die Idee weiter und machte ein Projekt für seine Auszubildende Hanne Meister daraus. Sie konnte bei der Übergabe in der Kita nun selbst sehen, wo ihr Werk künftig zum Einsatz kommt.

Zum Dank haben die Kitakinder aus der Gruppe der „Rappelkiste“ auch eine Kleinigkeit für die Tischler gefertigt: Das selbstgebastelte Dankeschön-Plakat habe einen Ehrenplatz im Betrieb von Richard Sasse bekommen, erzählt der Meister. Auch die Auszubildende freut sich darüber: „Handwerkskunst getauscht gegen Handwerkskunst“, sagt sie.

Notwendig ist die neue Wickeltischauflage, weil in der DRK-Kita Babys bereits ab dem vierten Monat betreut werden. Insgesamt hat die Kita Platz für bis zu 80 Kinder, davon sind circa ein Drittel Krippenplätze für die Null- bis Dreijährigen.