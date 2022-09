Osterburger Unternehmer beschriftet Modellflugzeuge auf der ganzen Welt

Am Schaugraben 9 in Osterburg werden Autos lackiert. Aber nicht nur. Der Unternehmer Ralf Schneider (55) geht dort noch einer anderen Leidenschaft nach: Er verschickt sogenannte Decals (Abziehbilder) für Modellflugzeuge in die ganze Welt.

Osterburg - Schneider-Lackierung steht an der schlichten Halle Am Schaugraben 9 im Gewerbegebiet in Osterburg. Darin wird abgeklebt, geschliffen, lackiert, poliert. Alltag einer Lackiererei, in der vor allem Unfallwagen wieder flott gemacht werden. In deren Räumlichkeiten aber noch etwas ganz anderes passiert.