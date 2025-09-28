weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Daseinsvorsorge im Landkreis Stendal: Paukenschlag für die Fläche - Seehausen wird Mittelzentrum gemeinsam mit Osterburg

Wie gehofft: Nicht nur Osterburg, sondern auch die Nachbarkommune Verbandsgemeinde Seehausen soll sich laut aktuellem Landesplan vom Grund- zum Mittelzentrum entwickeln.

Von Karina Hoppe 28.09.2025, 06:00
Das Rathaus der Hansestadt Seehausen: Die gleichnamige Verbandsgemeinde soll gemeinsam mit der Nachbarkommune Einheitsgemeinde Osterburg zum Mittelzentrum werden.
Seehausen/Osterburg. - Die Verbandsgemeinde Seehausen bekommt ein sehr verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Ganz leise ist nämlich durchgesickert, dass nicht nur Osterburg vom Grundzentrum zum Mittelzentrum hochgestuft werden soll, sondern auch Seehausen – beide Kommunen gemeinsam in Funktionseinheit. Wie kommt das auf einmal?