Petrus ist mit den Waldbadfreunden von Seehausen

Am Wochenende holt der Förderverein des Waldbades Seehausen sein Schimm-Event nach, das 2021 wegen Corona ausfallen musste. Der Startschuss fällt Freitag 10 Uhr.

Bei über 30 Grad im Schatten war das Waldbad Seehausen am vergangenen Wochenende gut besucht. Für das Marathon-Schwimmen, das am morgigen Freitag um 10 Uhr beginnt und bis Sonntag 24 Uhr dauert, sagen die Meteorologen ähnlich gute Bedingungen voraus.

Seehausen - Mit dem Schimm-Event des Fördervereins Waldbad Seehausen wird am Wochenende im Schillerhain ein Spektakel über die Bühne gehen, das es so in Sachsen-Anhalt noch nicht gegeben hat.