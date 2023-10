Eine Jubiläumstournee hat TV-Kobold Pittiplatsch, Schnatterinchen, Moppi und Co. nach Osterburg geführt. Die Show lockte 150 kleine und große Zuschauer in den Saal der Stadtverwaltung.

Osterburg - Ein Nachmittag mit Puppentheater ist etwas Besonderes.

Vor allem, wenn Pittiplatsch und Schnatterinchen ins Märchenland einladen, denn die Stars aus dem DDR-Fernsehen sind einfach Kult. Am Sonnabend freuten sich Groß und Klein über den Besuch der lustigen Figuren im Saal der Stadtverwaltung Osterburg.

Seit 30 Jahren mit Pitti und Co auf Tour

Mittlerweile 60 Jahre ist es her, dass Pitti das erste Mal mit dem Sandmännchen über den Bildschirm flimmerte. Seit 30 Jahren tourt Manager Mario Behnke aus Könnern mit Pitti und Co durch die Lande. Und zwar in Ost und West. Nur durch die Berliner Kindergärten zu ziehen, war ihm zu wenig. Warum sollten die Kinder nicht überall ihre Lieblingspuppen live sehen können? Auf ging es 1993 nach Sachsen-Anhalt. „Osterburg war schon 1994 dabei und immer schön. Alle vier Jahre sind wir hier“, so der Tourmanager. Als Original-Pitti Heinz Schröder 2009 verstarb, kam allerdings fast das Aus für das Programm. Doch die Fanpost an das Fernsehen motivierte. „Bitte lasst nicht Pitti auch noch sterben“, war da zu lesen. Also suchte Behnke neue Puppenspieler und setzte die Tradition fort. Seit zwei Jahren sind Marc-Philipp Margraf aus Berlin und Franziska Kriebisch aus Rheinsberg mit den Geschichten von Pitti und Schnatterinchen unterwegs. Diesmal mit dem Märchenland-Express. Der fährt übrigens nicht elektrisch, sondern mit Musik (Dennis Sobotta). „Pitti auf Reisen“ - so der Titel des aktuellen Programms.

Kaum tauchte Hund Moppi auf, machten die Kinder große Augen. Denn der meckerte wie im Fernsehen. „Schnatterinchen will mich immer waschen, um zu sehen, ob meine Ohren dann kleiner werden. Wuff“, beschwerte er sich. Und ihren Koffer sollte er auch noch hinterherzotteln. Wenn er gewusst hätte, dass sich darin Pittiplatsch, der Liebe, versteckte!

Die Kinder freuten sich über die Autogrammkarten von Pitti und Co. Astrid Mathis

Schnatterinchen suchte derweil ihre Fahrkarte. Ob sie im Tablett war? Früher benutzte man so was ja, um Tee zu servieren. Während Schnatterinchen sucht, trifft Pitti Herrn Fuchs: „Ach, du meine Nase!“ Natürlich wird er wieder ganz schön frech – er ist ein Kobold und kann gar nicht anders. „Potzblitz und Sauerampfer!“, poltert Herr Fuchs los. Schon wartet das nächste Abenteuer: Im Hexenwald will die Hexe Klapperzahn die Lok für sich, aber zum Glück hat der pfiffige Pitti einen genialen Einfall.

Zuschauer fühlen sich aneigene Kindheit erinnert

„Ach, war das schön“, schwärmte schließlich Heike Szebrat aus Flessau, die ihre Enkel Ludwig (5) und Johann (2) aus Arneburg im Schlepptau hatte. „Die Kinder haben die Figuren gleich erkannt und sogar der Kleine war bis zum Schluss aufmerksam.“ Birgit Wermter aus Osterburg fühlte sich an ihre eigene Kindheit erinnert und hatte ihre Enkelin Matilda tags zuvor extra aus Wahrburg abgeholt. Die Enkelin von Renate Kleszcz kam mit Mama sogar aus Berlin angereist, um Pittiplatsch und Mühlentheater mit Oma in der Altmark live zu erleben. Und zum Schluss bekam Minna Marie sogar eine Autogrammkarte als Andenken.