Ein Experte soll zu günstige Preise und zu wenig Baumaterial eingeplant haben: Stadträte im Kreis Stendal sind schockiert über den neuen Preis für ihr modernes Rathaus. Nun wurden auch noch schwere Schäden an dem Gebäude entdeckt.

Das Rathaus in Osterburg soll aufwendig saniert und vergrößert werden.

Osterburg. - Fast eine Million Euro hat dieser Umbau schon gekostet, dabei hat er noch gar nicht begonnen. Nun explodieren die Kosten: Die Stadträte sollen eine Teuerung von mehr als einer Million Euro zustimmen. Dabei hatten sie das Projekt im vergangenen Jahr erst gekürzt, um Geld zu sparen. Nun berichtet ein neuer Architekt von teuren Fehlern des ersten Planers.