Nächtlicher Terror, Steinwürfe und verbale Angriffe – ein Wohnviertel in Halberstadt steht unter Dauerstress. Die Behörden sind informiert, doch schnelle Hilfe bleibt aus. Für die Anwohner zählt jetzt jeder Tag bis zur Anhörung vor Gericht.

Problem-Mieter in Halberstadt macht Nachbarn das Leben zur Hölle - und keiner hilft?

Sie sind mit den Nerven am Ende und müssen doch Geduld aufbringen: Gabriele Leegewig, Verena Naumann, Patrick Bergknecht, Hartmut Lubert und Raquelina Macamo (v.l.n.r.) fordern die Behörden zum Handeln auf.

Halberstadt. - Nächtliche Ruhestörung, tagelanges Gehämmer, verbale Bedrohungen und Steinwürfe. Seit dem 1. Juni macht ein Anwohner in Halberstadts Emersleber Weg seinen Nachbarn das Leben zur Hölle. Die werden sich wohl auf eine lange Wartezeit einstellen müssen, bis ihnen die Behörden helfen können.