Klein Schwechten. - 23 Jahre besteht der SV Powerfrauen in Klein Schwechten inzwischen. Neben dem SV Heide Klein Schwechten und dem Reit- und Fahrverein Klein Schwechten. Beim Fest der Vereine traten sie alle gemeinsam in Aktion. Auch heute lebt Klein Schwechten eine starke Gemeinschaft.

Die Powerfrauen gehören zu den jüngsten Vereinen. Geboren aus der Idee, sich sportlich zu betätigen und dafür nicht ins Auto steigen zu müssen. Aufs Pferd wollten sie auch nicht. Ganz vorn dabei war und ist das älteste Mitglied, die 83-jährige Ingeborg Röding. Der Saal der ehemaligen Gaststätte, der in ihren Besitz gewandert ist, kam für das Treffen wie gerufen. Von Anfang an ging es auf dem Saal hoch her.

Zur Historie der Vereine in Klein Schwechten:

- 103 Jahre Feuerwehr

- 96 Jahre Reit- und Fahrverein Klein Schwechten und Umgebung

- 53 Jahre SV Heide Klein Schwechten

- 23 Jahre SV Powerfrauen

Anfangs mit 12 Frauen, heute auf 15 Mitglieder angewachsen, weisen die Powerfrauen eine respektable Größe auf. Das jüngste Mitglied ist derzeit Caren Schmidt mit 49 Lenzen. Sie ist seit 2011 dabei, wollte erst einmal, dass ihre Söhne aus dem Gröbsten raus sind. Gudrun Mewes ist Vereinsvorsitzende.

Unter der Anleitung von Gabriele Kühl geht es seit 2001 jeden Dienstag von 19 bis 20 Uhr im alten Saal rund. Gemeinsam mit Christine Koch fing Gabriele Kühl mit einfachen Übungen an. Doch der Ehrgeiz packte sie, bald hatte sie ihren Trainerschein in der Tasche. Schon lange ist sie Übungsleiterin im Breitensport.

Mittlerweile sind einige Anschaffungen dazugekommen. Gymnastikbälle, Faszienrollen und einheitliche T-Shirts mit den eigenen Namen haben die Mitglieder aus der Vereinskasse bezahlt. Als die Powerfrauen davon erfuhren, dass sie für den Verein Fördergeld bei der Sparkasse beantragen können, dachten sie: Warum nicht? Die 200 Euro waren schnell bewilligt und in Gymnastikmatten investiert, so dass die Hobbysportlerinnen damit bei der Scheckübergabe durch den Assistenten der Geschäftsführung, Christian Johannsen, glänzen konnten.

Jedes Jahr werden auch außerhalb des Saales Aktivitäten geplant: Radtouren, Grillfeste, Kegelausflüge und Kurztripps haben das Gemeinschaftsleben gefördert. So ging es einmal nach Berlin zum Reichstag, zum Elefantenhof nach Platschow, nach Thale zur Rappbodetalsperre auf eine Floßfahrt. Die nächsten Pläne werden nun im Februar geschmiedet.

Am Sonntag, 22. Dezember 2024, mischen die Powerfrauen mit den anderen Vereinen des Dorfes beim Adventsmarkt mit. Um 15 Uhr beginnt das gemütliche Beisammensein vor dem Feuerwehrgerätehaus. Die Powerfrauen bieten an ihrem Stand Waffeln und Fischbrötchen an. Im neuen Jahr wird wieder abtrainiert.