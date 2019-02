Mit einer umfangreichen Hengstkollektion will sich das Landgestüt Neustadt/Dosse in der Reithalle Krumke präsentieren.

Krumke l In einem abwechslungsreichen Programm sollen am Sonnabend, 2. März, ab 14 Uhr etwa 30 Hengste in verschiedenen Schaubildern ihren Auftritt haben. „Angeführt von den Elitehengsten Quaterback und Askari zeigen unter anderem die in der Dressur erfolgreichen Siegerhengste Don Royal und Dantes Stern oder der DSP-Prämienhengst Benedetto Ragazzo sowie die Springhengste DSP Prämienhengst Casskeni II, oder Zaccorado Blue ihr Können“, teilte Frank Klakow vom Reit-, Fahr- und Tourismusverein Krumke mit. Für das Jahr 2019 stellt das Landgestüt Neustadt/Dosse den Züchtern insgesamt zehn neue Hengste zur Verfügung. Die Neuzugänge aus den EU-Besamungsstationen Neustadt/ Dosse und Krumke werden den Züchtern unter dem Reiter präsentiert. Ergänzt wird das zweieinhalbstündige Programm mit ausgesuchter Nachzucht der vorgestellten Hengste.

Ab 12 Uhr können die Hengste in den Boxen besichtigt werden. Die gastronomische Versorgung in der beheizten Reithalle wird durch Bianka Rehhagen und ihr Team übernommen.