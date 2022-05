„Rentnerbrigade“ ist bei der Saisonvorbereitung früh dran

Da Fördermittelgeber von Bund und Land das Waldbad Seehausen nach wie vor nicht im Visier haben, macht sich der Förderverein auch in diesem Jahr daran, das Schwimmbecken zu flicken und die Sommersaison zu retten.

Die sogenannte Seniorenbrigade des Waldbadfördervereins Seehausen stemmt in diesen Tagen weiter die sogenannte Rettungs- und Ruhekante im großen Schwimmbecken ab. Der bröckelnde Beton ist dabei immer wieder für Überraschungen gut.

Seehausen - Die Saison im Waldbad Seehausen ist eröffnet. Nein, nicht die Bade-, sondern die Reparatursaison.

Die „Rentnerbrigade“ des Fördervereins ist seit gut einer Woche wieder dabei, insbesondere das 50-Meter-Schwimmbecken dicht zu bekommen, damit ab Ende Mai oder Anfang Juni einer Erfrischung im Sommer – so wie es die Hansestädter und deren Gäste seit 84 Jahren gewohnt sind – möglichst nichts im Weg steht. Im vergangenen Jahr konnten die Sanierungsbemühungen wegen des späten Wintereinbruchs erst im März aufgenommen werden. Aber auch in den zurückliegenden Tagen hieß es morgens bei frostigen Temperaturen, die Zähne zusammenzubeißen. Dreimal die Woche treffen sich die Bad-Retter vormittags, um ihrem Freiwilligendienst nachzugehen, ohne den das Bad vielleicht schon geschlossen wäre und der bei Fördermittelgebern so wenig anerkannt wird.

Kein Arbeitsmangel

Über Arbeitsmangel können die handwerklich versierten Ruheständler um den Vorsitzenden der Waldbadförderer, Walter Fiedler, nicht klagen. Mit inzwischen viel Routine werden schadhafte Stellen im alten Beton entfernt, um die Flächen sowie Löcher zu füllen oder zu beschichten, bevor die Stadtarbeiter für den jährlichen Neuanstrich sorgen. Es mutet fast wie die Kariesbehandlung beim Zahnarzt an. Nur, dass die Plomben deutlich größer sind und Extraktionen nicht in Frage kommen.

Neben den üblichen Flickarbeiten haben sich die Waldbadfreunde aktuell vorgenommen, nach 2021 den zweiten Abschnitt der Ruhe- und Rettungskante zu erneuern. Neben den Arbeitsleistungen will der Verein rund 15 000 Euro für Materialkosten aufbringen. Inklusive der 5000 Euro, die der Stadtrat aus dem Budget der Vereinsförderung 2021 den Badfreunden zuerkannt hatte.

Ob die Kalkulation aufgeht, wird sich zeigen. Bei den Stemmarbeiten deutete sich an, dass der Beton über der Unterwasserkante bröckeliger ist als angenommen. Diese Woche wollten sich die Hobby-Handwerker professionellen Rat einholen, um zu erfahren, inwieweit sie ihre Bemühungen verstärken müssen.

Umkleidekabinen streichen

Neben den üblichen Ausbesserungsarbeiten im Rest des Beckens benötigt laut Fiedler inzwischen auch die Sprunggrube verstärkt Aufmerksamkeit. Außerdem steht neben anderen Tätigkeiten im Naherholungszentrum am Schillerhain noch das Streichen der Umkleidekabinen auf der Agenda. Für viel mehr wird am Ende wohl weder die Zeit noch das Geld reichen.