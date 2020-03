Nur ein Händler. So trist stellte sich der Osterburger Wochenmarkt am gestrigen Dienstag dar. Foto: Jörg Gerber

Osterburgs Ortschaftsrat hat sich mit deutlicher Mehrheit für eine Rückkehr der Wochenmarkt-Stände auf den Hilligesplatz ausgesprochen.

Osterburg l Die Diagnose scheint klar: Seitdem der Markt vom Hilligesplatz weichen musste, „haben wir einen Rückgang an Beschickern zu verzeichnen“, räumte Ortsbürgermeister Klaus-Peter Gose (CDU-Fraktion) ein. Wünschen sich viele Einwohner die Stände zurück an den früheren Ort, so David Elsholz (Grüne/FDP) oder Wolfgang Tramp (Die Linke). Und erhoffen sich auch Osterburger Einzelhändler durch eine Rückkehr des Marktes auf den Hilligesplatz die dringend nötige Belebung der Haupteinkaufsmeile Breite Straße, betonte Sandra Matzat (AfD). Nachdem Einheitsgemeinde-Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) schon Ende 2019 und damals durchaus überraschend geäußert hatte, einer Rückkehr des Marktes nicht im Wege zu stehen, griff der Ortschaftsrat dieses Signal jetzt auf. Mit großer Mehrheit für den Umzug, doch nicht ohne „aber“ und Ablehnung. Jürgen Emanuel (Die Linke) ist gegen ein Wochenmarkttreiben zwischen Stadtpassage und Breiter Straße, „weil wir uns in der Vergangenheit schon einmal ganz bewusst für das Hinunternehmen des Marktes vom Hilligesplatz entschieden haben. Damals gab es Osterburger Händler, die keine so nahe Markt-Konkurrenz wollten“. Emanuel erinnerte auch daran, dass die Kommune ordentlich Geld, darunter auch Fördermittel, in die Hand genommen hatte, um das Areal zwischen Wallpromenade und Parkplatz Lindenstraße eigens für Marktzwecke um- und auszubauen. Thorsten Schulz (WG Land) knüpfte daran an. Obgleich nicht generell gegen den Umzug der Stände zurück auf den Hilligesplatz, will Schulz vor einem abschließenden Beschluss geprüft wissen, „ob wir eventuell Fördergelder zurückzahlen müssen, wenn der Marktplatz diese Bedeutung verliert“.

Letzteres dürfte aber gar nicht geschehen, wird ein Vorschlag von Klaus-Peter Gose umgesetzt. Der Ortsbürgermeister regte an, den in der Marktsatzung festgeschriebenen bisherigen Standort (am Lindenstraße-Parkplatz) einfach nur um eine noch konkreter zu benennende Fläche auf dem Hilligesplatz zu erweitern. Damit bliebe auch der ausgebaute Wochenmarktplatz weiterhin ein möglicher Standort für Händler und ihre Stände. Mit Ausnahme von Jürgen Emanuel stellte sich der Ortschaftrat hinter Goses Vorschlag. Ob und wann er umgesetzt wird, ist aber noch offen. So stellt das Votum der Ortspolitiker nur eine Empfehlung dar, der Stadtrat hat über die Rückkehr des Marktes auf den Hilligesplatz zu entscheiden.

Zudem verbindet nicht nur Einheitsgemeinde-Bürgermeister Nico Schulz die Gedanken um einen Wochenmarkt auf dem Hilligesplatz mit dem Erwerb des verwahrlosten Streifens am nördlichen Rand des Platzes, der sich in Privatbesitz befindet. Dessen Eigentümer hat der Kommune zwar signalisiert, die Fläche verkaufen zu wollen. Im gerade diskutierten und kurz vor der Verabschiedung stehenden Haushaltsplan-Entwurf der Einheitsgemeinde seien aber weder Mittel für den Kauf des Randstreifens noch für die Um- oder Neugestaltung der Fläche eingestellt, gab Michael Handtke (CDU-Fraktion) zu bedenken. Handtke plädierte trotzdem für eine schnelle Lösung, die angesichts nur noch weniger Markthändler auch ohne Randstreifen möglich sein müsse. Gleichzeitig forderte er aber auch ein Stellkonzept ein. „Denn wir müssen sicherstellen, dass der Hilligesplatz dann nicht zugeparkt wird.“