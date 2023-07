Die Altmark Festspiele sind für außergewöhnliche Spielstätten bekannt. So wird einer Ruine in Krevese im Kreis Stendal Leben eingehaucht. Hauptdarstellerin im sogenannten Dorfwohnzimmer ist Romy Schneider.

Stendal/Krevese - Jörg Gerber

Die kleine Gemeinde Krevese bei Osterburg im Kreis Stendal hat sich als Kulturkleinod einen Namen gemacht. Nun ist die Ruine sogar Veranstaltungsort der Altmark Festspiele 2023. Zwei Herren wissen genau, wie alles begann.

Rund zwei Jahre ist es her, da stellten Ralf Engelkamp und Rainer Kranz Pläne vor, wie das sogenannte Dorfwohnzimmer in Krevese einmal aussehen und wie dort auch Leben einziehen könnte. Die Ruine des einstigen Verwalterhauses auf ihrem Grundstück galt es vor allem zu sichern. Dafür bekamen sie Fördergeld und hatten viele fleißige Helfer an ihrer Seite.

Blick in das Dorfwohnzimmer auf dem Gutshofgelände in Krevese bei Osterburg im Kreis Stendal. Die Ruine ist im August Veranstaltungsort der Altmark Festspiele 2023. Foto: Jörg Gerber

Die Ruine befindet sich genau zwischen dem historischen Gutshof, der als kleiner Park neu angelegt wurde, und dem Zugang zum Landschaftsgarten Krevese, der für Besucher geöffnet ist, so Ralf Engelkamp. Die Mauern mit ihrem zukünftigen Garten schließen also eine Lücke und sollen auch ein Ort für touristische Infrastruktur sein, zum Beispiel für Ausstellungs- und Informationstafeln. Zusammen mit der Klosterkirche, dem mittelalterlichen Klosterspeicher im Park und dem ehemaligen Kutschenhaus liegt die Ruine des Verwalterhauses nur wenige Meter vom Herrenhaus entfernt und bildet mit dem alten Gutshof in Krevese ein komplettes denkmalgeschütztes Ensemble.

Altmark Festspiele 2023 versprechen Kultur an besonderen Orten

Im vergangenen Jahr war es dann so weit. Zum Lichterfest 2022 gab es im Dorfwohnzimmer, wie die Ruine genannt wird, die ersten Veranstaltungen. Einer Lesung am Nachmittag folgte am Abend der Konzertauftritt von „Elektric Muff“. Vorangegangen war ein hohes Engagament von Freiwilligen. Nun soll es weiter gehen.

Kultur an besonderen Orten, das versprechen die Organisatoren der Altmark Festspiele 2023, die am 20. Mai begonnen haben und noch bis zum 5. September stattfinden. Am Sonntag, 13. August, im Rahmen der Sommermusik auf Rädern, wird ab 14 Uhr nach Krevese eingeladen. Zum Auftakt heißt es in Gutshof und Gutspark „Naturstückchen 2023“. Die Kreveser Landfrauen versorgen mit Kaffee und Kuchen, und Tilo Motschall aus Ipse wird einen kleinen Pflanzenbasar anbieten. Für 14.30 und 16 Uhr sind naturkundliche Führungen vorgesehen, bei denen über Veränderungen durch den Klimawandel im Gutspark informiert wird.

Österreicherin präsentiert im Dorfwohnzimmer Krevese Romy Schneider - zwei Gesichert einer Frau

Um 18 Uhr wird zu den Altmark Festspielen in das Dorfwohnzimmer eingeladen, das bereits schon zum „Gartensommer 2021“ viele Neugierige in das Dorf im Norden von Sachsen-Anhalt lockte. Für die diesjährigen Festspiele gewonnen werden konnte Chris Pichler. Mit ihrem Programm „Romy Schneider – Zwei Gesichter einer Frau“ gastiert die Österreicherin seit Jahren erfolgreich an Theatern und bei Festivals im In- und Ausland. Sie wurde damit 2009 zur Schauspielerin des Jahres von ORF Ö1 ausgezeichnet.

Tickets für diese Veranstaltung im Rahmen der Altmark Festspiele in Krevese bei Osterburg im Kreis Stendal am 13. August 2023 gibt es online auf der Internetseite der Altmark Festspiele und am Veranstaltungstag an der Abendkasse.