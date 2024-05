Als riesiges Tier wurde der Wolf beschrieben, der auf seiner Wanderung in Wolmirstedt beobachtet wurde. Was hilft bei der Begegnung mit einem Wolf?

Wolmirstedt. - Ein Wolf ist offenbar am Freitagfrüh an Wolmirstedt vorbei spaziert. Er wurde als ungewöhnlich groß beschrieben. Solche Wolfswanderungen gibt es, aber was machen Menschen, wenn sie so einem Tier begegnen?