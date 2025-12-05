RWE möchte bei Groß Ellingen drei alte durch neue Windräder ersetzen. Die Gemeinde Krusemark ist dagegen und der Landkreis als Genehmigungsbehörde nun vor Gericht.

RWE reicht Klage gegen den Landkreis Stendal zu Repowering-Verfahren bei Groß Ellingen ein

2021/2022 ließ RWE schon einmal einige seiner Windkraftanlagen bei Groß Ellingen in der Gemeinde Hohenberg-Krusemark repowern. Die jetzt für ein Repowering avisierten Windräder stehen außerhalb des Windvorranggebietes Krusemark-Ellingen.

Groß Ellingen. - Zoff um den Windpark Krusemark-Ellingen: Die RWE Wind Onshore & PV Deutschland GmbH hat beim Oberverwaltungsgericht Magdeburg Klage gegen den Landkreis Stendal eingereicht. Er ist die Genehmigungsbehörde für ein Vorhaben des Unternehmens bei Groß Ellingen in der Gemeinde Hohenberg-Krusemark. RWE möchte dort Windkraftanlagen repowern, in diesem Fall drei alte Windräder durch drei neue, leistungsfähigere ersetzen.