Mit Krone, Eimer oder als 1. FCM-Fan: Volksstimme-Leser der Altmark beweisen sich als kreative Schneemannbauer und schicken uns sogar zwei Schneedamen. Et voila.

Schneemänner-Galerie: Danke für Ihre Bilder aus Seehausen, Kerkuhn, Stendal, Osterburg und Co.

Volksstimme-Leseraktion „Zeigt her Eure Schneemänner“ im Januar 2026: Familie Krüger aus Kerkuhn (Arendsee), hier Mama Isabelle, schickte uns eine große Schneekönigin.

Altmark. - „Zeigt her Eure Schneemänner“ – unter dieser Überschrift hat Volksstimme Sie, liebe Leser, um Bilder von Ihren Kunstwerken in Weiß gebeten und Sie haben mitgemacht. Ein herzliches Dankeschön dafür! Mail für Mail hatten wir in unseren Lokalredaktionen der Altmark mehr zu staunen, denn Sie sind sehr kreativ gewesen.