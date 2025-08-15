In Seehausen sollen Unbekannte einen Kleinwagen sabotiert haben. Auf der B189 bei Stendal verliert er das Rad. Nun werden Zeugen gesucht.

Schock auf der B189 nahe Stendal: Auto verliert Rad bei 80 km/h - Zeugen aus Seehausen gesucht

Während der Fahrt verlor ein Auto auf der B189 bei Stendal ein Vorderrad.

Seehausen. - Glück im Unglück hatte ein Autofahrer aus der Nähe von Seehausen am vergangenen Wochenende: Während er mit seinem Pkw auf der B189 fuhr, löste sich ein Bolzen und er verlor ein Vorderrad von seinem Suzuki. Die Umstände sind merkwürdig: Offenbar hatten Fremde sein Auto sabotiert. Der Fahrer sucht nun Zeugen, die etwas gesehen haben zu dem Vorfall, der sich vermutlich am Freitagabend in Seehausen auf dem Klosterschulplatz zugetragen hat.