Lebensmittelspenden Seehäuser Tafelgärten könnten mehr für Bedürftige liefern

Auch in der Verbandsgemeinde Seehausen gibt es immer mehr Bedürftige, die auf Lebensmittelspenden angewiesen sind. In den Tafelgärten der Hansestadt und im benachbarten Krüden kann gar nicht so viel angebaut werden, wie inzwischen nachgefragt wird.