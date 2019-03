Nach einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau in Osterburg, sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Osterburg (ja) l Zu einem sexuellen Übergriff auf eine Frau kam es in der Osterburger Innenstadt am 2. März. Die Tat ereignete sich in den späten Abendstunden im Bereich der Wallpromenade am Abzweig zur Gartenstraße. Der Täter blieb unerkannt und konnte flüchten.

Laut Polizei beschrieb die Frau den Täter als 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt. Er soll eine kräftige Statur haben und dunkle Haare, die mit Gel nach hinten gestylt waren. Bekleidet war er mit einer dunklen Jeans und einer dunklen Winterjacke. In der Nähe fand eine Karnevalveranstaltung in der Lindensporthalle statt.

Hinweise zur Tat oder zur beschriebenen Person nimmt das Polizeirevier Stendal unter 03931/6850 entgegen.