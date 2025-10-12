Der 22. Kürbismarkt in Seehausen zog am Wochenende zahlreiche Besucher an. Besonders im Fokus: der Wettbewerb um den schwersten Kürbis – mit einem beeindruckenden Siegerexemplar.

Seehausen. - Am Sonnabendnachmittag um 15.30 Uhr war es so weit: Mitten auf dem Festplatz am Umfluter riefen der Seehäuser Bürgermeister Detlef Neumann (parteilos) und Touristinformationsleiterin Doreen Neumann die Gewinner des Wettbewerbs um den schwersten Kürbis zur Siegerehrung auf.