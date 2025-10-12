weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Osterburg
    4. >

  4. Kürbismarkt im Kreis Stendal: Siegerkürbis, Suppenvielfalt und Herbststimmung in Seehausen

Kürbismarkt im Kreis Stendal Siegerkürbis, Suppenvielfalt und Herbststimmung in Seehausen

Der 22. Kürbismarkt in Seehausen zog am Wochenende zahlreiche Besucher an. Besonders im Fokus: der Wettbewerb um den schwersten Kürbis – mit einem beeindruckenden Siegerexemplar.

Von Frank Schumann Aktualisiert: 12.10.2025, 15:42
Typischer Eingang zum Kürbismarkt. Der Kürbishof Hagenau.
Typischer Eingang zum Kürbismarkt. Der Kürbishof Hagenau. Foto: Frank Schumann

Seehausen. - Am Sonnabendnachmittag um 15.30 Uhr war es so weit: Mitten auf dem Festplatz am Umfluter riefen der Seehäuser Bürgermeister Detlef Neumann (parteilos) und Touristinformationsleiterin Doreen Neumann die Gewinner des Wettbewerbs um den schwersten Kürbis zur Siegerehrung auf.