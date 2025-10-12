Was bewegt die Jugend Schönebecks? Eine Frage, die für Erwachsene nicht immer leicht zu beantworten ist. Am Freitagabend wurden darauf Antworten gesucht.

Konfliktlösung bei Streitigkeiten mal anders: Pelin Ismail und Maria Roluca (rechts) haben eine tolle Lösung gefunden, die vielleicht nicht unbedingt in die Politik Einzug finden wird. Bei Streit gibt es eine Umarmung.

Schönebeck. - So mancher Schönebecker Stadtrat war erstaunt oder gar überrascht während der Gespräche mit den Kindern und Jugendlichen Schönebecks. Die Themen dabei waren vielfältig. Zu Verkehr, Schule, Umwelt, Einkaufen oder auch Sicherheit gab es Gesprächsbedarf.