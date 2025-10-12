weather spruehregen
  4. Jugendliche und Politiker: Vekehr, Schule, Umwelt, Einkaufen und Sicherheit auf dem Zettel

Was bewegt die Jugend Schönebecks? Eine Frage, die für Erwachsene nicht immer leicht zu beantworten ist. Am Freitagabend wurden darauf Antworten gesucht.

Von Stefan Demps 12.10.2025, 18:03
Konfliktlösung bei Streitigkeiten mal anders: Pelin Ismail und Maria Roluca (rechts) haben eine tolle Lösung gefunden, die vielleicht nicht unbedingt in die Politik Einzug finden wird. Bei Streit gibt es eine Umarmung. Fotos: Stefan Demps

Schönebeck. - So mancher Schönebecker Stadtrat war erstaunt oder gar überrascht während der Gespräche mit den Kindern und Jugendlichen Schönebecks. Die Themen dabei waren vielfältig. Zu Verkehr, Schule, Umwelt, Einkaufen oder auch Sicherheit gab es Gesprächsbedarf.