Jugendliche und Politiker Vekehr, Schule, Umwelt, Einkaufen und Sicherheit auf dem Zettel
Was bewegt die Jugend Schönebecks? Eine Frage, die für Erwachsene nicht immer leicht zu beantworten ist. Am Freitagabend wurden darauf Antworten gesucht.
12.10.2025, 18:03
Schönebeck. - So mancher Schönebecker Stadtrat war erstaunt oder gar überrascht während der Gespräche mit den Kindern und Jugendlichen Schönebecks. Die Themen dabei waren vielfältig. Zu Verkehr, Schule, Umwelt, Einkaufen oder auch Sicherheit gab es Gesprächsbedarf.