EU-Förderung für ländliche Projekte Mit vielen Fotos vom Aufbau des Schießstandes: Schützenverein startet mit Leader-Förderung durch
Bagger und Baumaschinen rollen an – ein ambitioniertes Projekt nimmt Gestalt an. Mit Unterstützung aus dem EU-Förderprogramm setzt der Schützenverein Velsdorf ein lang ersehntes Vorhaben um. Was dort genau entsteht.
12.10.2025, 18:00
Velsdorf - Auf dem Gelände des Schützenvereins am Ortsrand von Velsdorf herrscht derzeit reger Betrieb: Schwere Baumaschinen sind angerückt. Der Wiederaufbau der vereinseigenen Schießsportanlage ist gestartet. Insgesamt vier rund zwölf Meter lange sowie ein sechs Meter langer Container markieren die Basis für die neue Anlage.