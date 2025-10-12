weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. EU-Förderung für ländliche Projekte: Mit vielen Fotos vom Aufbau des Schießstandes: Schützenverein startet mit Leader-Förderung durch

EU-Förderung für ländliche Projekte Mit vielen Fotos vom Aufbau des Schießstandes: Schützenverein startet mit Leader-Förderung durch

Bagger und Baumaschinen rollen an – ein ambitioniertes Projekt nimmt Gestalt an. Mit Unterstützung aus dem EU-Förderprogramm setzt der Schützenverein Velsdorf ein lang ersehntes Vorhaben um. Was dort genau entsteht.

Von Anett Roisch 12.10.2025, 18:00
Bei einem Arbeitseinsatz am Sonnabend stellten Andreas Nitzschke (v.l.), Hubertus Nitzschke und Martin Kiel den Elektrokasten für die neue Schießanlage in Velsdorf auf.
Bei einem Arbeitseinsatz am Sonnabend stellten Andreas Nitzschke (v.l.), Hubertus Nitzschke und Martin Kiel den Elektrokasten für die neue Schießanlage in Velsdorf auf. Foto: Anett Roisch

Velsdorf - Auf dem Gelände des Schützenvereins am Ortsrand von Velsdorf herrscht derzeit reger Betrieb: Schwere Baumaschinen sind angerückt. Der Wiederaufbau der vereinseigenen Schießsportanlage ist gestartet. Insgesamt vier rund zwölf Meter lange sowie ein sechs Meter langer Container markieren die Basis für die neue Anlage.