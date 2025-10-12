Bagger und Baumaschinen rollen an – ein ambitioniertes Projekt nimmt Gestalt an. Mit Unterstützung aus dem EU-Förderprogramm setzt der Schützenverein Velsdorf ein lang ersehntes Vorhaben um. Was dort genau entsteht.

Mit vielen Fotos vom Aufbau des Schießstandes: Schützenverein startet mit Leader-Förderung durch

Bei einem Arbeitseinsatz am Sonnabend stellten Andreas Nitzschke (v.l.), Hubertus Nitzschke und Martin Kiel den Elektrokasten für die neue Schießanlage in Velsdorf auf.

Velsdorf - Auf dem Gelände des Schützenvereins am Ortsrand von Velsdorf herrscht derzeit reger Betrieb: Schwere Baumaschinen sind angerückt. Der Wiederaufbau der vereinseigenen Schießsportanlage ist gestartet. Insgesamt vier rund zwölf Meter lange sowie ein sechs Meter langer Container markieren die Basis für die neue Anlage.