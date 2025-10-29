In Osterburg steht eine besondere Bank: Sie hat eine gekürzte Sitzfläche für zwei Personen, aber ihre Rückenlehne ist so breit, dass drei Personen nebeneinander Platz finden. Was dahinter steckt.

Sitzbank einfach abgeschnitten: Lebenshilfe in Osterburg setzt Zeichen für Inklusion

Die neue Inklusionsbank im Park an der Krumker Straße in Osterburg.

Osterburg. - „Wir wollen ein Zeichen setzen“, sagt Sarah Maaß. Die Geschäftsführerin der Osterburger Lebenshilfe ließ ihren Worten Taten folgen, als sie zum Spaten griff und einen Baum neben der neuen Inklusionsbank pflanzte. Die Bank mit gekürzter Sitzfläche mag auf den ersten Blick merkwürdig aussehen, hat allerdings einen bemerkenswerten Hintergrund.